Зеленский: Украина продолжит переговоры с Россией

Украина намерена продолжать переговоры с Россией, поскольку должна «обрести мир», сказал президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения Бучи.

В ходе визита журналист спросил главу государства, считает ли он возможным продолжать обсуждение мирного договора с Россией.

«Да, потому что Украина должна обрести мир. Мы в Европе XXI века. Мы продолжим дипломатические и военные усилия», — сказал Зеленский.

Накануне украинские власти и западные СМИ, в том числе агентства Reuters и AFP, опубликовали кадры из Бучи, на которых видны трупы. Reuters писал, что это тела мирных жителей. Мэр города Анатолий Федорук заявил AFP, что изображенных людей застрелили, а в братских могилах похоронены еще 280 человек.

Российский МИД ранее заявил, что фото из этого города нацелены на срыв мирных переговоров.