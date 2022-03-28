Лавров счел встречу Путина с Зеленским контрпродуктивной на данном этапе

Встреча лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского просто для обмена мнениями была бы на данном этапе контрпродуктивной, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Путин сказал, что он никогда не отказывался от встречи с президентом Зеленским. Единственное, что он считает принципиально важным, - чтобы эти встречи были хорошо подготовлены. Сейчас ситуация такова, и вот эта кризисная обстановка на Украине, конфликт «внутриукраинский», он так долго вызревал все эти годы, что накопилось огромное количество проблем, поэтому просто встретиться и обменяться "что ты думаешь, что я думаю" - это сейчас просто будет контрпродуктивно", - сказал Лавров в интервью сербским СМИ, передает Интерфакс.

Говоря о возобновлении переговоров между Россий и Украиной, стартующих сегодня в Турции, Лавров заявил, что «мы заинтересованы в том, чтобы эти переговоры увенчались результатом. Результатом, который будет достигать принципиальных для нас целей".

Такими целями Лавров назвал денацификацию и демилитаризацию Украины, что лишает эти переговоры я какой бы то ни было перспективы.