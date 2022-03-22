Зеленский: Переговоры с Россией идут очень сложно, порой скандально

Президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры между Украиной и Россией, которые проходят практически ежедневно, идут очень сложно, но постепенно продвигаются вперед.

"Продолжаем работать на разных уровнях и ради того, чтобы побудить Россию к миру, к прекращению этой жестокой войны. Работают украинские представители в переговорах, которые продолжаются фактически ежедневно. Сложно очень! Порой скандально. Но шаг за шагом идем вперед", - заявил Зеленский в очередном видеообращении.

"Благодарен всем международным посредникам, которые борются за Украину, за Европу, за правду, которые доносят в Москву реальную картину, честную и побуждают смотреть реалистично на то, что происходит в боях и на то, что мир не остановится в защите правды, нашей правды", - сказал президент Украины.