Зеленский готов к переговорам с Путиным в Иерусалиме

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с премьером Израиля Нафтали Беннетом назвал Иерусалим одним из возможных и правильных мест для переговоров с Путиным.

"Мы говорили с г-ном Беннетом, и я ему сказал, что это неправильно и не конструктивно встречаться в России, Украине, Беларуси. Это не те точки, где мы можем найти понимание, хоть какое-то, чтобы остановить войну. Считаю ли я, что Израиль, особенно Иерусалим, может быть такой точкой? Я считаю, что так и я ему это сказал", - сказал Зеленский в очередном видеообращении.