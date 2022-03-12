Последнее обновление: 12.03.2022 20:53

Зеленский готов к переговорам с Путиным в Иерусалиме

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с премьером Израиля Нафтали Беннетом назвал Иерусалим одним из возможных и правильных мест для переговоров с Путиным.

"Мы говорили с г-ном Беннетом, и я ему сказал, что это неправильно и не конструктивно встречаться в России, Украине, Беларуси. Это не те точки, где мы можем найти понимание, хоть какое-то, чтобы остановить войну. Считаю ли я, что Израиль, особенно Иерусалим, может быть такой точкой? Я считаю, что так и я ему это сказал", - сказал Зеленский в очередном видеообращении.

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