Последнее обновление: 13.03.2022 10:38

Перед четвертым раундом переговоров между Украиной и РФ нужна наработка «юридических форматов»

Четвертый раунд переговоров между Украиной и Россией состоится после того, как будут наработаны "юридические форматы".

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Коммерсанту".

"Как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы, будет назначена встреча — четвертый раунд переговоров. Это может быть завтра, послезавтра. Выходить дальше и просто проводить беседы уже, наверное, не надо. Мы обсудили все вопросы, мы сейчас эти вопросы пытаемся упаковать в какие-то юридические форматы", - сказал Подоляк.

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