СБУ Украины ответила на «креатив» ФСБ РФ о покушении на Соловьева

Служба безопасности Украины заявила, что не планировала покушение на пропагандиста Соловьева и не может серьезно комментировать «фантазии российских спецслужб».

«Служба безопасности Украины с любопытством ознакомилась с еще одним «креативом» ФСБ России, которая «героически задержала неонацистов», якобы планировавших покушение на «общественного деятеля» Владимира Соловьева по заказу СБУ», - говорится в комментарии СБУ.

«У СБУ нет планов покушения на Соловьева. В то же время, учитывая количество фейков и антиукраинской ненависти, которые транслирует этот человек, он может захлебнуться «продуктами» собственной низкоуровневой пропагандистской деятельности», - сказано в сообщении.

В СБУ также отметили, что Соловьев не общественный деятель, а «рядовой пропагандист - российский аналог Геббельса, который будет отвечать за свои преступления в международных судах после победы Украины».

СБУ также подчеркнула, что не намерена серьезно комментировать «фантазии российских спецслужб, которые просто выдумывают очередные достижения для российской аудитории».