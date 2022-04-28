Офис Зеленского: "Демилитаризация" российских регионов будет продолжаться

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в ближайшем будущем стоит ожидать новых взрывов на складах и базах горюче-смазочных материалов в приграничных российских регионах.

Таким образом Подоляк прокомментировал сообщения о том, что в ночь на среду сразу в трех регионах России - Белгородской, Курской и Воронежской областях – прогремели взрывы, в том числе пострадал склад боеприпасов.

Киев не признает своей причастности к недавним взрывам и пожарам на российских топливных, научных и военных объектах, однако украинские чиновники активно их комментируют. Утром в четверг ФСБ заявила, что при подготовке диверсии на объекте транспортной инфраструктуры в Белгородской области задержаны двое россиян.

"Интенсивность войны очень большая. То есть очень масштабное вторжение Российской Федерации в Украину. Безусловно такая интенсивность конфликта будет точно отражаться на приграничных районах РФ, - сказал Подоляк в эфире украинского телевидения. - Там будут быстро расти панические настроения, там будут появляться конфликтные ситуации. Там будут взрываться склады. И это будет только углубляться".

"И интенсивность демилитаризации, скажем так – очень хорошее название – демилитаризации Российской Федерации, особенно в приграничных районах, на мой взгляд, в следующие недели будет только существенно увеличиваться", - добавил советник главы офиса президента.

Одной из официально заявленных целей российского вторжения в Москве называют "демилитаризацию" Украины.

По словам Подоляка, события в приграничных районах будут "вызывать, наконец, у россиян вопросы – а что же мы делаем в Украине? Почему мы там два месяца убиваем людей так массово? И какую цену мы готовы за это заплатить?"

"И вот эти склады вот эти ГСМы, которые будут взрываться, топливные базы – это все будут последствия. Долговые выплаты, которые Российская Федерация начинает платить за войну", - сказал Подоляк.

Ранее, он назвал «естественным природным процессом» «демилитаризация» российских приграничных регионов.

"Если вы (русские) решили массово атаковать другую страну, массово убивать там всех подряд, массово давить танками мирных людей, а для обеспечения убийств используете склады в своих областях, то рано или поздно долги придется возвращать. Разоружение белгородско-воронежских складов убийц - абсолютно естественный, природный процесс", - сказал Подоляк.

Причины взрывов, по его словам, могут быть совершенно различными, "вплоть до божественного вмешательства в дела грешников, которые в Страстную неделю массово убивали людей в украинском Мариуполе".