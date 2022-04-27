Последнее обновление: 27.04.2022 13:54

CNN сообщил о видео с российскими военными на фоне трупов в Буче

Телеканал CNN получил эксклюзивное видео, снятое беспилотником в Киевской области в Буче, подтвердив подлинность видео и дату съемки - 12 и 13 марта.

На кадрах из видеозаписи видно, что российские военные находятся рядом с телами убитых людей. Канал пока не опубликовал видео целиком, но показал скриншоты из него.

Кадры с этими же телами были видны на спутниковых снимках от 18 марта. Видео и фото тел мирных жителей в Буче появились в СМИ в начале, когда город перешел под контроль украинских войск.

CNN не называет имена людей, которые сняли и передали телеканалу видео в целях их безопасности.

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