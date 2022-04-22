Крылатые ракеты РФ оснащены электроникой 60-х годов прошлого века

Современные российские крылатые ракеты, которые РФ используют на войне против Украины, оснащены электроникой, разработанной в 60-х годах прошлого века.

Как сообщает главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, ракеты типа Х-101 изготавливали с 1999 по 2013 год, преподнося их ка высокоточное оружие. Результат применения этих ракет во время боевых действий в Украине опроверг заявленную эффективность.

Проведенный украинскими экспертами анализ систем наведения и навигации крылатых ракет типа Х-55, а также их модификаций Х-555 и Х-101 показал, что “современные” блоки наведения разработаны в 1960-1970 гг. и выпускались “Воронежским заводом радиодеталей”, “Минским заводом “Интеграл” и другими предприятиями СССР.

Также в “новейших” ракетах используется навигационная система “ПГИ-2М”, разработанная в 1977 году.

Большинство выпущенных по территории Украины ракет Х-101 так и не поразили намеченные цели, утверждает ГУР.