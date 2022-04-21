Глава Совбеза Украины: Если будет возможность, мы ударим по Крымскому мосту

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал возможность атаки Украины на Крымский мост, который соединяет Российскую Федерацию с временно оккупированным полуостровом.

"Если бы у нас была способность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем", - сказал Данилов.

Ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Украина, возможно, и не может разрушить весь мост, но теоретически в нужный момент можно нанести удар, когда по нему идут войска.

"Когда строили мост, в России заявляли, что у Украины нет никаких ракетных комплексов, что все это бумажки. И вот теперь эти "бумажки" потопили российский флагман. Конечно, есть вопрос престижа, но удар по мосту – это очередное усиление. Это вопрос не просто военный, а военно-политический", - говорит генерал.

По словам Романенко, если уж и разрушать мост, то только тогда, когда по нему будет идти колонна военной техники.

"Еще не время бить по мосту, еще не время бить по арсеналу РФ в Приднестровье. Пока что россияне видят страшные сны об этом. Но их время впереди", - подытожил он.