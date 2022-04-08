Последнее обновление: 08.04.2022 11:52

Более 30 человек убиты ракетным ударом РФ по вокзалу в Краматорске

В результате ракетного обстрела вокзала Краматорска, по оперативным данным, свыше 30 человек погибли и более сотни получили ранения.

"В результате ракетного обстрела вокзала Краматорска по оперативным данным более 30 человек погибли и более 100 раненых. Это целенаправленный удар по пассажирской инфраструктуре железной дороги и жителям города Краматорск", - сообщил глава Украинской железной дороги Александр Камышин.

Как рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, ракеты, выпущенные из установки Искандер, содержали кассетный заряд.

По его словам, "во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, ведь осуществляется эвакуация жителей Донецкой области в более безопасные области Украины".

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