Пентагон хочет увидеть «поражение России в Украине»

Соединенные Штаты хотят увидеть, как Россия потерпит поражение в войне против Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона США Джон Кирби.

«Мы хотим увидеть, как Владимир Путин и российская армия <...> проиграют эту битву на территории Украины. Речь идет о территории Украины, о ее суверенитете, жизнях ее граждан, которые подвергаются уничтожению. Очевидно, что мы хотим, чтобы это закончилось, и чтобы Украина восстановила свою целостность», — сказал он.

При этом на уточняющий вопрос, означает ли это, что США готовы поддержать наступательные операции украинских войск, Кирби прямо не ответил.