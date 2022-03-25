Путин заявил, что Россия стала жертвой западной "культуры отмены"

Россия стала жертвой модной на Западе "культуры отмены", заявил Путин.

"Достаточно упомянуть такое явление, как "культура отмены". Иначе говоря, публичный остракизм, бойкотирование, а то и полное замалчивание, забвение очевидных фактов, книг, имен исторических и современных общественных деятелей, литераторов, просто людей, которые не укладываются в современные шаблоны, какими бы абсурдными они на самом деле ни были", - пояснил он, о чем идет речь.

"Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ. Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией. При полном попустительстве, а иногда и поощрении правящих элит… из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова, запрещаются русские писатели и их книги… «, - фантазирует Путин.

«В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии», - сказал Путин, позабыв, что сегодня невозможно уничтожить неугодную литературу по простой причине: цифра не горит.