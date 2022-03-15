Российский омбудсмен: Военнопленных в Украине пытают антивоенными митингами

Россия утверждает, что власти Украины вынуждают российских военнопленных под страхом избиения и физической расправы выходить на антироссийские митинги.

«…на горячую линию поступают обращения от родственников наших военнослужащих, находящихся в плену на территории Украины. Нас крайне беспокоит отношение к нашим людям. Близкие и родные сообщают, что к ним применяются массовый шантаж и запугивания, в частности, их принуждают под страхом избиения и физической расправы над военнопленными выходить на антироссийские митинги», — говорится в заявлении российского омбудсмена Татьяны Москальковой.

По ее словам, она обратилась в связи с этим к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, председателю ОБСЕ Збигневу Рау, генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович.

Москалькова также заявила, что готова к участию в любом формате по возращению российских военных домой.