Котлеты и булки от Медведева и «У дяди Вани» от Володина вместо Макдональдса

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев и спикер Госдумы Володин предложили попавшим под санкции российским олигархам занять нишу Макдональдса, производя булки и котлеты и продавая их в общепите типа «У дяди Вани».

«Наблюдаю за великим исходом иностранных компаний с российского рынка. Хотя, казалось бы, они давно наладили здесь успешный бизнес, который приносил им немалый доход. Решение никак с бизнесом и не связано – чистая политика. Вашингтон и пляшущий под его дудку Брюссель никак не могут угомониться, придумывая всё новые и новые дурацкие запреты, поскольку по-настоящему ответить России не могут. Смешные они. Им хочется, чтобы в параде этих дебильных ограничений участвовали и частные компании. Их искренне жаль… Какими бы ни были причины исхода, иностранные компании должны понимать, что вернуться на наш рынок будет непросто. Пример – 2014 год, когда усилиями Запада тоже была устроена паника на пустом месте и введены санкции. Однако за прошедшее время нашей стране, ответив на эти действия симметричными ограничениями, удалось обеспечить продовольственную безопасность, решить целый ряд вопросов в сфере импортозамещения. Справимся и сейчас. Ведь котлеты и булки, причём отличного качества, мы производить и сами умеем. Этим, кстати, могли бы заняться бизнесмены, которые оказались под санкциями. Привет «Макдоналдсу»!», - заявил Медведев в Facebook.

Спикер Госдумы Володин также порадовался закрытию Макдональдса в России.

«Макдональдс, 100% российское сырье, заявили о том, что они закрываются. Ну и хорошо, закрывайтесь. Но только завтра там уже должен быть не Макдональдс, а «У дяди Вани». Рабочие места должны быть сохранены, а цены снижены. Вот такой подход», - заявил Володин.