Кремль предупредил об ответе РФ в случае размещения в Польше ядерного оружия США

Минобороны РФ примет все необходимые меры для обеспечения безопасности России в случае размещения ядерного оружия на территории Польши, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Военные, разумеется, будут анализировать ситуацию в случае реализации таких планов и в любом случае будут делать все необходимое, все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать нашу безопасность", - ответил Песков в понедельник на брифинге.

Ранее президент Польши Анджей Дуда подтвердил готовность размещения на территории Польши американского ядерного оружия.