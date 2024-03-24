Последнее обновление: 24.03.2024 11:04

Российская ракета утром залетела на территорию Польши

Российская ракета утром залетела на территорию Польши в районе села Осердув, сообщило Минобороны Польши.

"Ночью были задействованы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, ВВС наблюдали за ракетой 39 секунд. Предпринимались ли попытки уничтожения ракеты, не уточняется.

На фоне атаки по Украине Польша и союзники активизировали авиацию для обеспечения безопасности польского воздушного пространства.

Польша проинформировала союзников по НАТО о ходе еще одного инцидента нарушения границы Альянса российской ракетой, сообщил глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Сивера.

"Союзники были также проинформированы о ходе еще одного инцидента нарушения границы НАТО боевыми средствами Российской Федерации", – отметил Сивера.

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