Польша будет официально использовать польское название Калининграда

Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши, действующая при Главной геодезической службе страны, приняла решение больше не называть российский Калининград Калининградом, а область Калининградской.

Как говорится в коммюнике, опубликованном 9 мая, на своем заседании 12 апреля комиссия решила, что для города с русским названием Калининград рекомендуют употреблять только польское название Крулевец (Królewiec). Название Калининград в польском языке использовать не следует, сообщает издание Rzeczpospolita.

Комиссия добавила, что для административной единицы, в которой расположен этот город, рекомендуется польское название Крулевецкая область, а не Калининградская.

Изменения вступили в силу со дня объявления, то есть во вторник 9 мая 2023 года.

Комиссия по стандартизации географических названий при внесении изменений учла, что "город, который сейчас имеет российское название Калининград, известен в Польше под своим традиционным названием Крулевец", и что нынешнее российское название является искусственным и не связано ни с городом, ни с областью.

"Факт присвоения большому городу вблизи польских границ имени Калинина, преступника, соответственного, среди прочего, за принятие решения о массовом убийстве поляков (Катынский расстрел), имеет в Польше эмоциональный, негативный характер", – говорится в заявлении комиссии.

Комиссия подчеркнула, что географические названия, кроме идентификационной функции, могут иметь символическую функцию, и что "нынешнее российское название города является элементом российского символического пространства, навязанного также аудитории за пределами страны".

"События, связанные с российским вторжением в Украину, навязыванием так называемого "русского мира", ведением Россией информационной войны, заставляют нас по-другому взглянуть на вопрос навязанных названий, которые вызывают большие споры и не встречают одобрения в Польше", – заявила комиссия по стандартизации географических названий.