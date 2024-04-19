Страны G7 обещают усилить украинскую ПВО и санкции против РФ

Страны G7 заявили о намерении усилить противовоздушную оборону Украины, против которой РФ ведет захватническую войну.

Об этом говорится в коммюнике министров иностранных дел стран G7 и высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности.

"Мы выражаем нашу решимость, в частности, в усилении возможностей противовоздушной обороны Украины, чтобы спасти жизни людей и защитить критически важные объекты инфраструктуры. Мы также будем работать с партнерами с этой целью", – говорится в заявлении.

В своем коммюнике главы МИД стран G7 и глава дипломатии ЕС осудили захватническую войну РФ против Украины, а также подтвердили "непоколебимую решимость" поддерживать демократическую Украину, которая защищает свою свободу, суверенитет, независимость и территориальную целостность, в пределах ее международно признанных границ.

"Мы требуем от РФ немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы и технику с международно признанной территории Украины. Россия может прекратить эту войну уже сегодня", – отметили дипломаты.

Они призвали все страны не поддерживать и не потакать попыткам России приобрести территорию силой, а также заявили, что никогда не признают легитимность так называемых "референдумов" или "выборов", прошлых или будущих, проведенных РФ на временно оккупированных территориях Украины, а также их результатов.

"Мы будем продолжать поддерживать право Украины на самооборону и подтверждаем нашу приверженность долгосрочной безопасности Украины... Мы усиливаем нашу помощь Украине в области обороны и безопасности и увеличиваем наши возможности производства и поставки для оказания помощи Украине", – говорится в коммюнике.

Дипломаты также заявили, что поддерживают усилия, направленные на помощь Украине в развитии будущих вооруженных сил, способных к самообороне и сдерживанию любой агрессии.

Они также пообещали продолжать оказывать военную, финансовую, политическую, гуманитарную, экономическую поддержку Украины и ее народа, а также помогать Украине ремонтировать и восстанавливать ее критически важную энергетическую и экологическую инфраструктуру.

Дипломаты отметили, что остаются преданными полной имплементации и применению санкций против России, а также принятию новых мер "в случае необходимости".

"Мы наложим дополнительные санкции на компании и физических лиц в третьих странах, которые помогают РФ в приобретении инструментов и другое оборудование, способствующее российскому производству оружия или военно-промышленному развитию", – говорится в заявлении.

Они призвали финансовые учреждения воздерживаться от поддержки российского оборонно-промышленного комплекса и пообещали принять соответствующие меры для прекращения и сдерживания такого поведения.

"Мы продолжим оказывать значительное давление на российские доходы от энергетики и других секторов. Мы призываем все страны сократить импорт из РФ товаров, которые поддерживают ее войну. Мы продолжим принимать меры для усиления соблюдения и обеспечения соблюдения верхнего предела цены на нефть", – указывают в коммюнике.

Учитывая это, они обещают реагировать на нарушение ценовых ограничений, в частности путем введения дополнительных санкций против тех, кто занимается обманом при транспортировке российской нефти, а также против сетей, которые РФ разработала для получения дополнительных доходов от нарушения ценовых ограничений.

"Мы продолжим принимать меры для ограничения будущих энергетических доходов России. Мы продолжим препятствовать РФ в разработке будущих энергетических проектов, а также будем препятствовать развитию альтернативных вариантов транспортировки энергоносителей и других услуг", – говорится в заявлении.