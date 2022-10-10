Лидеры G7 во вторник проведут срочную встречу с участием Зеленского

Лидеры стран Группы семи во вторник проведут срочную встречу из-за массированных ракетных ударов по Украине, говорится в заявлении британского правительства.

"Лидеры G7 встретятся сегодня, чтобы подтвердить единство позиции против продолжающейся жестокости Путина в Украине. За последние 24 часа Россия усилила свои атаки на украинские города, такие как Киев, убивая мирных жителей и отключая электроэнергию и связь. Это произошло после организации Путиным фиктивных референдумов в попытке аннексировать четыре украинские области", - говорится в заявлении.

Сегодняшняя видеоконференция, в которой также примет участие президент Украины Владимир Зеленский, является первой встречей всех лидеров G7 с момента начала контрнаступления Украины на Донбассе.

"Премьер-министр воспользуется этим разговором, чтобы призвать коллег-лидеров не отступать от выбранного курса. Она отметит, что военные успехи Украины стали возможными благодаря международной поддержке, которую она получает - не только в виде военной помощи, но и гуманитарной помощи и влияния западных санкций против России", - говорится в заявлении.

В понедельник Трасс провела телефонный разговор с Зеленским, в котором обсуждался вопрос защиты украинского неба.