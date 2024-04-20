Премьер Польши сообщил о задержании белоруса, организовавшего нападение на соратника Навального

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о задержании гражданина Беларуси, который заказал двум гражданам Польши нападение в Вильнюсе на соратника Алексея Навального и бывшего главу Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова.

«Предполагаемый убийца президента Зеленского, поляк, действовавший в сотрудничестве с российскими службами, арестован 2 дня назад. Белорус, работающий на россиян, который заказал двум полякам убийство соратника Навального, задержан. Убийцы также уже находятся под стражей. Они связаны с фанатскими ультрас кругами», - сообщил Туск.

«И это только в апреле. Никакого снисхождения к пособникам российских служб не будет. Мы будем выжигать железом каждое предательство и каждую попытку дестабилизации», - добавил премьер Польши.