Власти России сообщили о смерти Алексея Навального

ФСИН РФ сообщила о смерти Алексея Навального

«16.02.2024 года в исправительной колонии №3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что медицинские работники учреждения незамедлительно прибыли, «был вызван экипаж скорой медицинской помощи».

Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются», — говорится в сообщении ФСИН

ФСИН направляет комиссию в колонию, где скончался Навальный, заявило ведомство. Навальный отбывал срок в колонии особого режима в поселке Харп за полярным кругом.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путину доложили о смерти Навального.

«Насколько мы знаем, сейчас со всеми действующими правилами ФСИН занимается всеми проверками, выяснением и так далее. Тут не требуется каких-то поручений, потому что на этот счет есть определенный свод правил, которыми сейчас ФСИН руководствуется», — сказал Песков.

Первым иностранным лидером, прокомментировавшим сообщения о смерти Алексея Навального, стал президент Латвии Эдгар Ринкевич

«Что бы вы ни думали об Алексее Навальном как политике, он был только что жестоко убит Кремлем. Это факт, и это то, что нужно знать об истинной природе нынешнего российского режима. Мои соболезнования семье и друзьям», — говорится в заявлении президента.

СМИ публикуют вчерашнее видео Алексея Навального на заседании Ковровского суда по видеосвязи из Харпа. На нём он чётко говорит.

Следственный комитет РФ начал проверку смерти Навального.

«В установленном законом порядке проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», —говорится в заявлении СК РФ.