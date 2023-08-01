Британия ввела санкции против РФ из-за приговора оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе

Великобритания в понедельник ввела дополнительные санкции против российских граждан, причастных к заключению российского оппозиционера и критика Путина Владимира Кара-Мурзы.

Санкции в связи с заключением Кара-Мурзы введены против Виталия Белицкого и Екатерины Дорохиной – членов коллегии Московского городского суда, которая вынесла приговор по делу российского оппозиционера.

Также санкции введены против судьи Натальи Дударь, которая отказывала Кара-Мурзе в изменении меры пресечения, несмотря на его проблемы со здоровьем.

В санкционный список Британии также включены госпрокуроры Борис Локтионов и Анна Потычко, а также Данила Михеев – так называемый эксперт обвинения, который свидетельствовал в суде о распространении Кара-Мурзой якобы фейков о действиях России в Украине.

Российский суд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы. Диссидент был заключен и привлечен к уголовной ответственности год назад за осуждение агрессии России против Украины.