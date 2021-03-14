Госсекретарь США осудил задержание оппозиционеров на форуме в Москве

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал задержание почти 200 оппозиционеров на форуме «Объединенных демократов», проходившем в Москве 13 марта.

«Сегодня российские власти задержали почти 200 муниципальных руководителей и политиков, в том числе политических активистов Владимира Кара-Мурзу и Юлию Галямину, по сомнительным причинам. Мы призываем положить конец преследованию независимых голосов», — заявил Блинкен, передает РБК.

Форум оппозиции проходил в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе. В МВД сообщили, что его организаторы нарушили санитарно-эпидемиологические требования при проведении массовых мероприятий. Были задержаны около 200 человек, среди которых муниципальные депутаты, глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, журналист Владимир Кара-Мурза и другие.

Как писал в Facebook Яшин, полицейские вошли в зал, где проходил форум, через 40 минут после его начала. К тому момента успели выступить только три человека, включая самого Яшина.

В отношении задержанных составили административные протоколы по ст. 20.33 КоАП (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной в России нежелательной).

Организатором форума был исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров. В 2017 году Генпрокуратура признала зарегистрированную в Великобритании организацию нежелательной, с тех пор она продолжает работать без юрлица.

Пивоваров сообщил, что под административную статью попали все задержанные. «Они всем задержанным на форуме эту статью оформляли. Основанием для протокола являлся скриншот из Telegram-канала форума и документ об аренде помещения. То есть у них доказательств реальных не было. Под нежелательной организацией они подразумевали «Открытую Россию», хотя не было никакой символики и никакого отношения к форуму она не имела», — заявил Пивоваров.

Источники РБК, близкие к мэрии Москвы, утверждали, что инициаторами задержания участников форума муниципальных депутатов были не столичные власти, а ФСБ. Собеседники назвали это «устрашающей акцией перед думской кампанией», имея в виду выборы в Госдуму, которые пройдут в России в сентябре этого года.