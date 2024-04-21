Палата представителей США приняла закон о финансовой и военной помощи Украине

Палата представителей США в субботу, 20 апреля, проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины.

За одобрение проекта проголосовали 311 членов нижней палаты Конгресса США, против высказались 112, еще 7 не голосовали, а один воздержался.

Палата представителей не поддержала ни одну из четырех поправок к проекту с помощью для Украины, которые могли уменьшить ее или сделать невозможным ее выделение.

До рассмотрения законопроекта в Палате дошло четыре правки: авторства Виктории Спартц, направленной на исключение ряда подпунктов помощи; авторства Марджори Тейлор Грин, направленной на уменьшение всех долларовых сумм, предусмотренных законопроектом, до нуля; авторства Кевина Херна, направленной на установление запрета на использование экономической помощи для выплаты пенсий и заработных плат государственным служащим; авторства Кэт Каммек, направленной на изъятие из законопроекта всей невоенной помощи. Три поправки были отклонены конгрессменами устным голосованием, еще одну, которую выносил Кевин Герн, не рассматривали.

Принятие законопроекта сопровождалось овациями со стороны конгрессменов. Также члены Палаты начали размахивать украинскими флагами, из-за чего получили замечание, поскольку в Конгрессе запрещено разворачивать флаги иностранных государств.

Теперь пакет будет передан на рассмотрение Сената как изменения к сенатскому законопроекту о международной помощи США HR.815, который был принят в феврале.

Это должно упростить процедуру утверждения пакета в Сенате. Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Сенат будет голосовать за одобренный 20 апреля Палатой представителей законопроект о помощи Украине во вторник, 23 апреля.

Шумер заявил, что Сенат готов сделать следующий шаг по дополнению к закону о нацбезопасности.

Президент США Джо Байден пообещал подписать принятый проект с помощью.