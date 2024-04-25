Байден подписал закон о помощи Украине на $61 млрд.

Президент США Джо Байден подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, предусматривающий выделение почти 61 млрд долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

Джо Байден выступил с обращением в Белом доме, как и обещал, на следующий день после завершения всех процедур в Конгрессе США. Он сообщил, что подписал принятый пакет.

"Это хороший день для Америки, для Европы и для мира в мире… Это то, что будет иметь значительные последствия… Это придаст безопасности Америке, это сделает мир более безопасным", – прокомментировал Джо Байден.

Кроме помощи Украине, подписанный пакет предусматривает 26 миллиардов долларов для Израиля, 1 миллиард долларов на гуманитарную помощь Газе и 8 миллиардов долларов на противодействие военной мощи Китая.