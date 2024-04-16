Спикер Джонсон решил поделить законопроект о помощи союзникам на 4 документа

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обнародовал свой план одобрения помощи союзникам.

По его словам, будут 4 отдельных законопроекта об американской помощи Украине, Израилю, Тайваню и нацбезопасность США. В четвертом документе также будут присутствовать такие предложения, как выдача Украине кредитования, конфискацию российских активов, санкции против Ирана и запрет соцсети TikTok в США.

Его стратегия вызвала немедленную негативную реакцию со стороны некоторых законодателей-консерваторов, требовавших, чтобы любая дополнительная помощь Украине сопровождалась усилением безопасности на границе США и Мексики. Эти предложения исключены из законодательного плана Джонсона.

Джонсон обнародовал предложение на закрытой конференции Республиканской партии в подвале Капитолия в понедельник после нескольких месяцев промедлений.

Предложения по Украине, Израилю, Тайваню и приоритетам национальной безопасности будут голосоваться отдельно, в отличие от закона Сената об иностранной помощи на 95 миллиардов долларов, объединяющего все элементы в единый пакет.

Четвертый законопроект, связанный с национальной безопасностью, будет включать предложение помочь Украине оплатить помощь путем ареста российских активов и содержит план предоставления части помощи посредством займов. Также он предлагает новые санкции против Ирана после ударов Тегерана по Израилю в выходные дни.

Поэтапная стратегия Джонсона предлагает законодателям выбирать, какие части законопроекта Сената они хотели бы поддержать, а какие нет. Она также позволяет вносить поправки в любое предложение.

Джонсон сказал, что текст законопроектов будет обнародован "где-то раньше" во вторник. Он будет соблюдать правила Палаты представителей, которое дает законодателям 72 часа для изучения законопроектов перед голосованием. Так что палата сможет проголосовать за отдельные законопроекты в пятницу вечером.

Впрочем, Белый дом заявил в понедельник, что выступает против отдельного законопроекта о помощи Израилю без помощи Украины.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в понедельник заявила, что "мы не примем отдельный" законопроект о помощи Израилю.

"Отдельный проект фактически не помог бы Израилю и Украине. Это фактически задержало бы... необходимую помощь", – сказала Жан-Пьер, призвав Палату представителей принять сенатский законопроект о помощи Израилю, Украине и Тайваню в объеме 95 миллиардов долларов.