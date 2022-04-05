Медведев назвал Лиссабон целью России

Важнейшей целью военной операции России на Украине, которая решается вне полей сражений, является изменение «кровавого и полного лживых мифов» сознания части украинцев для спокойствия будущих поколений и возможности построения открытой Евразии от Лиссабона до Владивостока.

Такое заявление допустил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, цели демилитаризации и «денацификации» Украины, которые поставил российский президент Владимир Путин, не исполняются одномоментно и не будут решаться «только на полях сражений».

«Изменить кровавое и полное лживых мифов сознание части нынешних украинцев — важнейшая цель. Цель во имя спокойствия будущих поколений самих украинцев и возможности наконец построить открытую Евразию — от Лиссабона до Владивостока», — написал Медведев.