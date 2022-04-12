Последнее обновление: 12.04.2022 14:56

Рогозин рассказал, зачем Маск строит сеть спутникового интернета Starlink

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что считает истинной целью основателя SpaceX Илона Маска не покорение Марса и остальных планет, а овладение «думами» людей на Западе.

Рогозин заявил, что Маск создал ракеты Falcon 9, чтобы запускать спутники Starlink для построения глобальной сети спутникового интернета. Этим интернетом будут пользоваться определенные СМИ, над которыми предприниматель якобы планирует получить контроль, передает РБК.

«Эти средства массовой информации будут пользоваться интернетом, который будет раздаваться его орбитальной группировкой, выводимой его же ракетами. Вот она, вся логика построения «пищевой цепочки». Я отдаю должное его бизнес-таланту, который управляется мечтой стать владельцем дум по крайней мере западного мира. Даже не будучи президентом США, он станет им по факту, а может, и не только США», — сказал Рогозин.

По словам главы «Роскосмоса», «покорение Марса и вся остальная словесная чепуха» — это способ поддержать «пропагандистский эффект».

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