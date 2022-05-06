Последнее обновление: 06.05.2022 15:53

Песков обещает своевременно обнародовать информацию об «англичанах из Львова»

Путин и Лукашенко обсуждали тему провокационной постановки в Буче, информация о ее организаторах будет обнародована своевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, эта тема обсуждалась", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос , говорили ли Путин и Лукашенко о провокации в Буче и ее организаторах.

"Хорошо известно и достаточно детально и аргументировано показано, что это является абсолютным вымыслом и специально срежиссированой инсценировкой", - подчеркнул Песков. При этом он не стал говорить, какая именно страна стоит за организацией этой постановки, передает ТАСС.

"Информация своевременно появится", - пообещал представитель Кремля.

Лукашенко заявил в интервью агентству Associated Press, что англичане на четырех машинах приезжали из Львова в Бучу готовить информационные вбросы. По его словам, организаторы инсценировки известны, и это "в основном были англичане".

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