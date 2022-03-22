Последнее обновление: 22.03.2022 18:18

Байден в четверг объявит о «дальнейших санкциях»

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан в общих чертах поведал о действиях, которые Соединенные Штаты предпримут совместно с другими мировыми лидерами во время визита президента США Джо Байдена в Брюссель.

«Я не собираюсь опережать сообщение, которое будет распространено совместно с нашими союзниками в четверг, когда у президента будет возможность поговорить с ними, о дальнейших санкциях», — сказал Салливан во время пресс-брифинга в Белом доме 22 марта, передает CNN.

«Что я скажу, так это то, что одним из ключевых элементов этого объявления станут не столько новые санкции, сколько совместные усилия по пресечению или уклонения от санкций, любых попыток любой страны помочь России подорвать, ослабить или обойти санкции», — продолжил он, назвав это «важной частью следующего этапа».

Салливан добавил, что будут и новые санкции, но «большая часть этого касается эффективного правоприменения и уклонения, с учетом уроков, которые мы извлекли при других обстоятельствах, когда мы фактически вводим санкции против стран.».

Байден собирается присоединиться к мировым лидерам на внеочередном саммите НАТО в четверг, а также на саммите G7 и заседании Европейского совета.

Ранее по теме


<Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование