США намерены ввести санкции против более 300 депутатов Госдумы РФ

Президент США Джо Байден объявит в четверг о введении санкций против более чем 300 депутатов Госдумы России, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников и внутренние документы.

По данным издания, американский президент заявит о введении ограничительных мер 24 марта в ходе своей поездки в Европу для участия в саммите НАТО. Санкции разработаны при участии Евросоюза и членов G7, рассказали собеседники WSJ.

В Белом доме ранее сообщили, что Байден посетит внеочередной саммит НАТО в Брюсселе, основной темой обсуждения станет ситуация на Украине. Кроме того он примет участие в запланированном заседании Евросовета, на котором рассмотрят «трансатлантические усилия по наложению экономических издержек на Россию», говорилось в сообщении, передает РБК.