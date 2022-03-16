США планируют значительно расширить санкции против России

Администрация Байдена продолжает разрабатывать санкции против высокопоставленных российских чиновников и тех, кто находится в ближайшем окружении президента Владимира Путина, и планирует увеличить их количество в ближайшие дни и недели.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в правительстве, передает УНН.

По словам официальных лиц, этот процесс продолжается и учитывает конкретные предложения "по целям", высших должностных лиц Украины, включая президента Владимира Зеленского.

По словам одного из чиновников, в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом на прошлой неделе "Зеленский изложил более конкретный набор целей для индивидуальных санкций". Администрация Байдена сейчас работает над решением этих задач.

Зеленский сегодня в виртуальном выступлении перед Конгрессом США потребовал ввести санкции против всех российских политиков, которые продолжают поддерживать правительство.

Хотя некоторые просьбы Зеленского, в том числе введения запретной для полетов зоны, остаются вне обсуждения для Байдена, санкции рассматриваются администрацией как инструмент, который они могут легко использовать.