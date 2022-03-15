Россия ввела санкции против Байдена, Псаки, Бернса

Власти России опубликовали санкционный список из высокопоставленных чиновников США, которым запрещен въезд на территорию Союзного государства.

В «стоп-лист» внесены следующих чиновники и политики США: президент Джо Байден; госсекретарь Энтони Блинкен; министр обороны Ллойд Остин; глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли; помощник президента США по нацбезопасности Джей Салливан; директор ЦРУ Уильям Бернс; пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки; заместитель помощника резидента США по нацбезопасности Далип Сингх; директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр; сын президента США Хантер Байден; бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон; первый заместитель министра финансов Адевейл Адейемо; президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис.