WSJ: Путин переходит к плану "B" в войне с Украиной

После неудачи с захватом Киева Путин вынужден менять тактику в войне с Украиной и переходит к стратегии "защиты основных территориальных целей", ища соответствующие рычаги, чтобы заставить власти Украины отказаться от помыслов вступления в НАТО.

Об этом WSJ сообщили неназванные высокопоставленные официальные лица США.

Один из собеседников издания сказал, что, учитывая полученные данные, эффективная оборона ВСУ побудила Путина скорректировать свою тактику.

Теперь Путин хочет заставить Киев принять претензии РФ на южные и восточные территории Украины, создав таким образом "сухопутный коридор" между западом страны и оккупированным в 2014-м Крымом, а также расширить контроль над Донбассом.

При этом Путин продолжит свое военное давление, в частности обстрелы городов, рассчитывая, что это заставит Зеленского отказаться от надежд вступить в альянс с Западом и согласиться на нейтральный статус и другие требования Кремля.

Если требования Путина не удовлетворят, то, ожидают американские чиновники, РФ попытается удержать все заняты ее регулярными войсками территории и продолжит эскалацию.

"Исходя из наших военных оценок, похоже, Путин возвращается к тактике блокады", - сказал другой представитель США.

По его словам, для граждан в осажденных городах это означает недели, а, возможно, месяцы ракетных и артиллерийских атак армии РФ.

В США сомневаются, что Путину удастся захватить Киев с таким сопротивлением украинского общества, как сейчас, только если он не соберет достаточно войск.

Издание отмечает, что интерпретация стратегии Путина не является результатом официальной оценки разведывательного сообщества, а лишь точкой зрения некоторых должностных лиц, имеющих доступ к секретной информации. Они не гарантируют, что эта стратегия обязательно сработает.

Бывший высокопоставленный чиновник Госдепа Дэниел Фрид отметил, что цель Путина захватить Украину не изменилась, "изменилась только его тактика".