Россия применила против Украины гиперзвуковые ракеты

В США официально подтвердили, что в ходе боевых действий на территории Украины Россия применила гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
Это первый зафиксированный случай использования таких ракет в ходе боевых действий, сообщает CNN со ссылкой на представителей Минобороны США.
Известно, что новая ракета способна развивать скорость до 6000 км в час, что в пять раз выше скорости звука. Ее особенности - это низкая траектория полета и маневренность. Все эти факторы усложняют обнаружение гиперзвуковых ракет спутниками и специальными радарами.
Министерство обороны Российской Федерации в субботу, 19 марта, заявило о применении ракет "Кинжал". Гиперзвуковые ракеты были использованы для нанесения удара по военному складу в селе Делятин Ивано-Франковской области.
Министерство обороны США смогло отследить запуски ракет в режиме реального времени.