ООН: с начала войны в Украине зафиксировано 2149 погибших среди мирных граждан

Управление Верховного комиссара ООН зафиксировало 2149 жертв среди гражданского населения в период с 24 февраля по 18 марта.

Такие данные опубликованы на сайте ООН, информирует УНН.

Всего в Украине 816 погибших среди мирных граждан, из них 59 детей и 757 взрослых. Количество раненых - 1333, из них 1259 взрослых и 74 детей.

В Донецкой и Луганской областях специалисты зафиксировали 903 гражданских жертв (222 погибших и 681 раненых): на подконтрольных территориях - 675 (172 погибших и 503 раненых), на территории так называемых “Л/ДНР” - 228 (50 погибших и 178 раненых).

Большинство мирных граждан, по данным ООН, пострадали от применения взрывчатого оружия с широкой зоной воздействия, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также от ракетных и воздушных ударов.

Управление считает, что фактические цифры значительно выше, в частности на территориях, контролируемых украинским правительством. Получение информации с мест интенсивных боевых действий, отмечают в УВКПЧ, задерживается, а некоторые отчеты еще ждут подтверждения.

В частности это касается Мариуполя и Волновахи (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Северодонецка и Рубежного (Луганская область), Тростянец (Сумская область), где сообщают о значительном количестве жертв среди мирного населения.