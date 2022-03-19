Генштаб Вооруженных сил Украины признал, что Украина потеряла выход к Азовскому морю: сообщения о полной блокаде Мариуполя и, соответственно, отсечении всего Азовского побережья от остальной Украины появились уже несколько дней назад.

В сводке о состоянии дел на полночь с пятницы на субботу также говорится, что за сутки российские военные нанесли по Украине четыре ракетных удара, выпустив 14 ракет, а также совершили более 40 авианалетов.

Украинские военные утверждают, что существенных перемен на фронтах по-прежнему нет.

Кроме того, в сводке говорится, что россияне "пытаются закрепиться на ранее взятых рубежах на речке Ирпень". Речка Ирпень протекает фактически по окраине Киева, между городом Ирпень и административной территорией столицы.