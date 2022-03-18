Россия продлила закрытие аэропортов на юге еще на неделю

Аэропорты на юге России останутся закрытыми до 26 марта, сообщил представитель холдинга «Аэродинамика», который управляет авиаузлами Анапы, Краснодара и Сочи.

«Продление закрытия аэропортов на юге России до 3 часов 45 минут 26 марта 2022 года», — рассказал представитель оператора аэропортов, передает РБК.

Росавиация позже подтвердила, что режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен.

«Полеты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста», — сообщили в Росавиации.

24 февраля Росавиация сообщила о введении ограничения на полеты в 11 аэропортов на юге России в связи с «осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине». Зону для полетов признали небезопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров.

В тот же день Россия на чала военное вторжение в Украину.

Была приостановлена работа аэропортов Анапы (Витязево), Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Краснодара (Пашковский), Ростова (Платов), Симферополя, Ставрополя и Элисты.