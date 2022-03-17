Последнее обновление: 17.03.2022 12:35

Вокруг драмтеатра в Мариуполе за 2 дня до бомбардировки была надпись "Дети"

Согласно спутниковым снимкам, перед и позади здания Мариупольского драматического театра за два дня до бомбардировки российской авиации на тротуарах были нанесены надписи большими буквами на русском языке “Дети”, которые видны с высоты.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на снимки Maxar Technologies, пишет УНН.

Частная американская компания Maxar Technologies обнародовала спутниковые снимки, которые, по ее словам, были сделаны 14 марта.

Мариупольский драмтеатр

Как сообщалось, в минувший вторник на Мариупольский драматический театр была сброшена мощная авиабомба.

В тот момент в театре прятались люди. По оценкам, речь идет об около тысячи гражданских лиц с маленькими детьми.

Далее по теме
Ранее по теме


<Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование