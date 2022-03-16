Российские военные разграбляют Чернобыль

Российские военные мародерствуют и разграбляют Чернобыль, сообщил председатель Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Александр Сирота.

«Весточка из Чернобыля. Людей оккупанты не трогают, но разграбили все офисы предприятий, расположенных в городе. Централизованно вывозят системные блоки, оргтехнику, спецодежду. Автотранспорт, оставшийся на территории предприятий, также уничтожен. Света в Чернобыле нет. В общей сложности в городе остались около 300 человек», – утверждает Сирота, которого цитирует Укринформ.

ЧАЭС была захвачена российскими войсками еще в первый день агрессии – 24 февраля.