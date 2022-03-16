Украина провела спецоперацию по освобождению из плена мэра Мелитополя

Мэр Мелитополя Иван Федоров освобожден из российского плена в результате проведенной спецоперации.

“Мэр Мелитополя Иван Федоров освобожден из российского плена”, - сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Как отметил замглавы ОП Кирилл Тимошенко, это была спецоперация по освобождению Федорова, и уже скоро он вернется к исполнению своих обязанностей.

Мэр Мелитополя был похищен 11 марта после того, как отказался от сотрудничества с военными РФ. Его вывезли в Луганск.

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с Федоровым.

“Я очень рад тебя слышать. Ну голос живого человека… Мы не бросаем наших”, - сказал Зеленский.

Мэр Мелитополя поблагодарил Зеленского за то, что его не бросили, и добавил, что ему нужно день-два для восстановления, чтобы вернуться к исполнению обязанностей.

“Два мы тебе не обещаем. Ты хлопец молодой. Мы очень рады, что тебя забрали из плена. Не удается пока всех забрать, блокируют… Но ты мужик, ты живой, и я очень счастлив, что ты с нами”, - ответил ему Зеленский.

Детали спецоперации не уточняются.