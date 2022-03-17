Бомбоубежище под драмтеатром Мариуполя выдержало взрыв авиабомбы

В Мариуполе начато освобождение жителей из-под завалов драматического театра, на который российская авиация вчера сбросила авиабомбу.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, пишет УНН.

"В Мариуполе начато освобождение мирных жителей из-под завалов драматического театра. Здание выдержало удар сверхмощной авиационной бомбы и защитило собой жизни людей, которые скрывались в бомбоубежище", - сказала Денисова.

По ее словам, сейчас продолжаются работы по разблокированию подвального помещения.

"Оттуда выходят живые взрослые и дети. Пока еще нет информации о погибших или раненых под завалами театра", - добавила Омбудсмен.

"Авиаудар по этому зданию, что со всех сторон помечено надписями "дети", является актом геноцида и страшным преступлением против человечности, определенным Римским уставом Международного уголовного суда. Наказание для рашистских войск и руководства государства-террориста будет неотвратимым и жестоким", - подчеркнула Омбудсмен.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что нанеся целенаправленный бомбовый удар по месту массового скопления гражданских людей, Россия совершила очередное военное преступление.