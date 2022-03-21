Кремль не видит повода для встречи Путина с Зеленским

Чтобы появилась возможность обсуждать встречу президентов России и Украины, сначала надо сделать домашнюю работу — согласовать результаты переговоров делегаций, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока существенного продвижения не обеспечено. Им просто нечего будет фиксировать, нет договоренностей, которые они могут отфиксировать», — сказал пресс-секретарь, передает РБК.

По его словам, степень сближения на переговорах между российской и украинской делегациями «не такая, как хотелось бы». Российская сторона демонстрирует большую готовность работать быстро и содержательно, чем переговорщики с украинской стороны, сказал Песков.

Он также подтвердил, что режим прекращения огня на время переговоров между Киевом и Москвой действовать не будет.

«Дело в том, что остановка операции, любая остановка, используется националистическими подразделениями для перегруппировки, чтобы продолжать атаки на российских военных. Так было неоднократно, это, конечно, осложняет процесс», — ответил Песков на вопрос о прекращении огня на время переговоров.

Он не уточнил, используют ли российские войска тишину во время переговоров для перегруппировки.