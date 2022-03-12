Жители Мелитополя требуют освободить похищенного мэра

Тысячи людей в находящемся под контролем российских войск украинском Мелитополе протестуют против похищения мэра.

"Люди вышли к захваченному зданию Мелитопольской райгосадминистрации с требованием освободить мэра города Ивана Федорова", - сообщил заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко.

На обнародованном видео видно, как сотни людей с украинскими флагами скандируют "Освободите мэра!", передает BBC.

В пятницу украинские власти сообщили о похищении мэра Мелитополя Ивана Федорова. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сказал, что во время похищения на Федорова надели пластиковый мешок на голову.

Российские власти пока не комментировали обвинения.