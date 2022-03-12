Зеленский: Оккупанты перешли к новой стадии террора

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя захват мэра Мелитополя, заявил, что российские оккупанты перешли к новой стадии террора.

"Очевидно, что это признак слабости захватчиков. Они не встретили никакой поддержки на нашей земле. Хотя они на нее очень рассчитывали. Потому что годами врали сами себе, что якобы в Украине ждут Россию. Они не нашли коллаборантов, которые сдали бы оккупантам города и власть", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, поэтому оккупанты перешли к новой стадии террора, когда "пытаются физически ликвидировать представителей законной местной украинской власти", цитирует Зеленского УНИАН.

При этом отмечает, что для любого демократического государства понятно, что законно избранный мэр города – это истинный представитель народа.

"Обычно это не об идеологии, не о политике, это о жизни людей конкретной общины. Возможно, в России от этого уже отвыкли за годы автократической власти. Возможно, там считают, что мэр – это просто начальник, которого легко убрать, и это ничего не значит", - сказал Зеленский.

При этом подчеркнул, что "у нас здесь – Украина. У нас тут Европа. У нас здесь – демократический мир. Поэтому захват мэра Мелитополя – это преступление не только против конкретного человека. Не только против конкретной общины. И не только против Украины".

"Это преступление против демократии как таковой. Я уверяю, об этом узнают 100% людей во всех демократических странах. Действия российских захватчиков будут приравнены к действиям террористов ИГИЛ", - подчеркнул Зеленский.

Он констатировал, что Мелитополь не покорился оккупантам, как не подчинились Херсон, Бердянск и другие города, "куда русским войскам удалось пока зайти. Временно удалось зайти. И это не изменить давлением на мэров или похищением мэров. Это можно только ухудшить. Для оккупантов".

Он подчеркнул, что Украина требует немедленно освободить мэра Мелитополя и гарантировать полную безопасность всем главам общин всей нашей страны.

"Если вы превращаетесь в аналог террористов ИГИЛ, то какой смысл тогда с вами о чем-то вообще разговаривать? Мы поставим этот вопрос в том числе и международным посредникам, которые общаются с Москвой", - сказал Зеленский.