Зеленский подписал закон о конфискации российского имущества в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о конфискации имущества и объектов России и ее резидентов на территории Украины.

Соответствующая информация опубликована на сайте Верховной Рады Украины, пишет УНН.

Указанный Закон определяет правовые основы принудительного изъятия из-за общественной необходимости объектов права собственности (включая случаи, при которых это настоятельно требуется военной необходимостью) Российской Федерации, как государства, начавшего полномасштабную войну против Украины, и ее резидентов.

В соответствии с законом, принудительное изъятие в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов осуществляется без какой-либо компенсации (возмещения) их стоимости, учитывая полномасштабную агрессивную войну, которую Российская Федерация развязала и ведет против Украины и украинского народа.