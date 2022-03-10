Россия и Украина не достигли соглашения о прекращении огня

По итогам прошедших Турции переговоров глав МИД Украины и РФ Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова сторонам не удалось достичь соглашения о прекращении огня.

"Мы не можем остановить войну, если страна, которая осуществила агрессию, нападение, не имеет желания этого делать. Сегодня я услышал, что прекращение огня привязано Российской Федерацией к выполнению требований, выдвинутых президентом Путиным в адрес Украины. В связи с этим я хочу подтвердить еще раз, что Украина не сдалась, не сдается и не сдастся. Мы готовы к дипломатии, мы ищем дипломатические решения, но пока их нет, мы будем самоотверженно, жертвуя собой, защищать нашу землю, наших людей от российской агрессии", - заявил Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины выразил надежду, что формат, который сегодня состоялся, будет иметь продолжение. Он заявил о своей готовности к нему, если российская сторона будет готова к серьезному предметному разговору, а не к повторению распространенных пропагандистских штампов и нарративов об Украине.

“Я приехал на эти переговоры с двумя задачами. Первая - это организовать гуманитарный коридор в Мариуполе. Это наиболее тяжелый город с точки зрения гуманитарного положения. По первому вопросу, я искренне надеюсь, что министр Лавров проведет коммуникацию с теми в России, кто принимает такие решения, и гуманитарный коридор все-таки заработает”, - добавил Кулеба.

Впрочем, высказывания Лаврова также добавляют понимания, почему прошедшие сегодня переговоры не могли привести к какому-либо результату.

«На другие страны мы нападать не планируем, мы и на Украину не нападали», - заявил Лавров.