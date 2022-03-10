Последнее обновление: 10.03.2022 12:29

CNN: С начала вторжения Россия выпустила 710 ракет против Украины

Россия с начала военного вторжения выпустила по меньшей мере 710 ракет против Украины, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Министерства обороны США.

Также сообщается, что российские военные продвинулись на 20 км и уже находятся возле Харькова. Кроме того, они уже примерно в 15 км к северу от Николаева.

В то же время не было замечено значительных передвижений российских сил в направлении Киева или Чернигова, хотя возле Чернигова продолжаются значительные боевые действия.

Ранее американское СМИ со ссылкой на данные разведки сообщало, что россияне уже потеряли от 8 до 10% военной техники, стянутой для вторжения в Украину.

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