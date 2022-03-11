Замороженные резервы ЦБ РФ могут быть переданы Украине

Министерство экономики Украины совместно с правительствами других стран ищут механизм передачи Украине замороженных валютных резервов Центробанка России в размере 415 млрд долларов для возмещения убытков от российской агрессии.

Об этом сообщил первый замминистра экономики Денис Кудин, передает УНИАН.

"Западные правительства уже арестовали золотовалютные резервы Центробанка РФ - 415 млрд долларов. Этой суммы почти достаточно, чтобы перекрыть эти прямые единоразовые потери. Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами других стран мы найдем юридический механизм, каким образом могут поступить эти деньги Украине для восстановления и компенсаций", - сказал Кудин.